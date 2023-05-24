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Православна церква України переходить на новий календар з осені: є рішення синоду

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 13:24
Православна церква України переходить на новий календар з осені: є рішення синоду - Фото
Епіфаній (Скриншот з відео)

Синод Православної церкви України проголосував за перехід на Новоюліанський календар. Про це йдеться в офіційному повідомленні церкви.

У ПЦУ зауважили, що зберігають за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

Зазначається, що з 1 вересня більшість християн України відзначатимуть Різдво 25 грудня замість 7 січня.

Проте це не стосуватиметься Великодня та Трійці, оскільки вони не прив'язані до конкретних дат.

Православні та католики продовжать святкувати Великдень у різні дати, оскільки відмінність між сонячними календарями церков становить 13 днів. Наступного разу свято припаде на один день в обох церквах у 2025 році.

За новим календарем:

→ Різдво — 25 грудня, (замість 7 січня);

→ Покрова — 1 жовтня (замість 14 жовтня);

→ Водохреще — 6 січня (замість 19 січня);

→ День святого Миколая — 6 грудня (замість 19 грудня).

Рішення про перехід прийняв архієрейський собор – зібрання всіх єпископів ПЦУ. Проти голосував один єпископ, ще один утримався, пише BBC.

Перехід має схвалити помісний собор церкви за участі мирян 27 липня 2023 року.

Це рішення має синхронізувати церковний календар ПЦУ з більшістю православних церков світу.

  • 6 лютого 2023 року Українська греко-католицька церква оголосила про перехід на новий календар з 1 вересня.

Читайте також: Епіфаній: Якщо попи з УПЦ МП хочуть перейти до ПЦУ, їх мають перевірити на русофільство

Артем Джеріпа
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