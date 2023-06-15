Більшість українців підтримує повну заборону УПЦ Московського патріархату – опитування
Більшість українців почали підтримувати повну заборону Української православної церкви Московського патріархату. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Зазначається, що у грудні 2022 року в Інституті уже ставили питання громадянам щодо доцільної політики влади стосовно УПЦ МП на тлі "резонансних справ проти представників цієї церкви".
У період до травня 2023 року ситуація навколо УПЦ МП "зберігала високу напруженість", тому КМІС поставив аналогічні запитання українцям.
За опитуваннями, з 78% до 85% зросла кількість тих, хто виступає за втручання держави так чи інакше у діяльність УПЦ МП.
Зокрема, з 54% до 66% зросла кількість тих, хто підтримує повну заборону УПЦ МП в Україні.
Ще 19% опитаних виступають за "м'якший підхід", який передбачає встановлення над цією церквою державного контролю та нагляду. У грудні 2022 року таку думку поділяло 24% респондентів.
Знизилась і кількість тих, хто вважає, що нічого не варто робити й не варто втручатись у діяльність УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень. Серед опитуваних їхня кількість знизилась з 12% до 6%.
Також КМІС навів дані у регіональному вимірі.
За даними, у всіх областях виступають за втручання держави в питанні діяльності УПЦ МП: 76% на сході, 82% на півдні та 88% на заході й 87% у центрі.
На півдні та сході відбулось зростання кількості тих, хто виступає за повну заборону УПЦ МП: на півдні з 48% до 58%, на сході з 41% до 50%.
Також знизилась частка тих, хто виступає за невтручання у діяльноість УПЦ МП: 9% на півдні та 11% на сході.
Опитування проведене з 26 травня до 5 червня 2023 року телефоном з використанням комп'ютера серед 1029 українців від 18 років на всій території Україні, окрім тих, що в окупації, та тих, що виїхали за кордон через війну. Похибка – від 1,5 до 3,4%.
- 8 червня 2023 року соціологічна група Рейтинг опублікувала опитування, за яким 63% українців підтримують перехід на новий церковний календар.
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