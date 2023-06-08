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Новий церковний календар. Дві третини українців за перенесення свят – опитування

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 14:00
Новий церковний календар. Дві третини українців за перенесення свят – опитування - Фото
Катериненська церква (Фото: unsplash.com)

Дві третини українців підтримують перехід на новий церковний календар. Про це свідчать результати 22-го національного опитування соціологічної групи Рейтинг.

Зазначається, що перехід на новий церковний календар підтримують 63% опитаних.
18% респондентів виступають проти зміни календаря, 17% сказали, що їм байдуже щодо цього питання.

За опитуванням, найбільше прихильників переходу на новий календар серед жителів західних областей (78%) та особливо серед греко-католиків (92%).

Серед вірян Православної церкви України більше 60% підтримують зміну календаря.

У східних та південних областях близько половини респондентів підтримують перехід.

Серед парафіян Української православної церкви Московського патріархату 45% підтримують зміну календаря. У цій же церкві найбільше противників ініціативи – 35%.

Загалом, це питання не хвилює молодших та невіруючих респондентів

Скриншот: Рейтинг

Раніше група Рейтинг проводила опитування стосовно перенесення Різдва на 25 грудня.

У грудні 2022 року таке перенесення підтримали 44% і не підтримав 31%.

Новий церковний календар передбачає і перенесення Різдва

Скриншот: Рейтинг

Опитування проведене 1-2 червня 2023 року телефоном з використанням комп'ютера серед 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності не більше 3,1%.

  • 6 лютого 2023 року Українська греко-католицька церква оголосила про перехід на новий календар з 1 вересня.
  • 24 травня Синод ПЦУ проголосував за перехід на Новоюліанський календар. З 1 вересня більшість християн України відзначатимуть Різдво 25 грудня замість 7 січня.
  • Православні та католики продовжать святкувати Великдень у різні дати, оскільки відмінність між сонячними календарями церков становить 13 днів.

Читайте також: Бути разом у радості та горі. Як відбувається вінчання і чи може церква скасувати шлюб?

Артем Джеріпа
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опитуванняцеркваРіздвокалендарцерковний календар
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