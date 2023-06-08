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Новый церковный календарь. Две трети украинцев за перенос праздников – опрос

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 14:00
Новый церковный календарь. Две трети украинцев за перенос праздников – опрос - Фото
Екатериненская церковь (Фото: unsplash.com)

Две трети украинцев поддерживают переход на новый церковный календарь. Об этом свидетельствуют результаты 22-го национального опроса социологической группы Рейтинг.

Переход на новый церковный календарь поддерживают 63% опрошенных.
18% респондентов выступают против смены календаря, 17% сказали, что им безразличен этот вопрос.

По опросу, больше всего сторонников перехода на новый календарь среди жителей западных областей (78%) и особенно среди греко-католиков (92%).

Среди верующих Православной церкви Украины более 60% поддерживают смену календаря.

В восточных и южных областях около половины респондентов поддерживают переход.

Среди прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата 45% поддерживают смену календаря. В этой же церкви больше всего противников инициативы – 35%.

В общем, этот вопрос не волнует младших и неверующих респондентов.

Скриншот: Рейтинг

Ранее группа "Рейтинг" проводила опрос о переносе Рождества на 25 декабря.

В декабре 2022 года такой перенос поддержали 44% и не поддержал 31%.

Новый церковный календарь предполагает и перенос Рождества.

Скриншот: Рейтинг

Опрос проведен 1-2 июня 2023 года по телефону с использованием компьютера среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности не более 3,1%.

  • 6 февраля 2023 года Украинская греко-католическая церковь объявила о переходе на новый календарь с 1 сентября.
  • 24 мая Синод ПЦУ проголосовал за переход на Новоюлианский календарь. С 1 сентября большинство христиан Украины отметят Рождество 25 декабря вместо 7 января.
  • Православные и католики продолжат праздновать Пасху в разные даты, поскольку разница между солнечными календарями церквей составляет 13 дней.

Читайте также: Быть вместе в радости и горе. Как происходит венчание и может ли церковь расторгнуть брак?

Артём Джерипа
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