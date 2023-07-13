Журналісти порахували, скільки нерухомості та землі у Московського патріархату – мапа

Українська православна церква Московського патріархату має у власності та користуванні загалом 2876 будівель та 3800 земельних ділянок на території України. Відповідне дослідження провели NGL.media та YouControl за даними з реєстрів.

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Згідно з даними, у Закарпатській області найбільша кількість нерухомості та земельних ділянок, котрими володіє або користується УПЦ МП.

За нею йдуть відповідно: Донецька, Київська, Одеська та Рівненська області.

У Львівській області найменше майна у користуванні та власності Московського патріархату – чотири споруди та чотири земельні ділянки.

На Івано-Франківщині УПЦ МП має або користується 19 спорудами та 16 ділянками землі.

На тимчасово окупованих територіях вказано лише те майно УПЦ МП, яке досі зареєстроване за українським законодавством.

Згідно з дослідженням, більшість земельних ділянок, котрими користується УПЦ МП у Києві та на Київщині, є приватною власністю – 99% та 79% відповідно.

Натомість 97% землі у користуванні Московським патріархатом на Одещині є комунальною власністю.

На сайті викладена детальна мапа з геолокацією будівель та земельних ділянок, що належать або перебувають в користуванні УПЦ МП.

Частину майна дослідники не змогли нанести на мапу через старі або помилкові назви вулиць у реєстрах. Водночас на сайті є додатковий пошук по всьому майну УПЦ МП.

Також ці дані не враховують майна, що зареєстроване на фізичних осіб, пов'язаних з Московським патріархатом.

Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону Української православної церкви Московського патріархату.

У травні в Київраді пообіцяли розірвати договори оренди з Московським патріархатом, але після прийняття Верховною Радою законопроєкту щодо заборони діяльності релігійних організацій, які керуються з держави-агресора.

З Московського патріархату до ПЦУ перейшло майже 300 церков після початку широкомасштабного вторгнення РФ.

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