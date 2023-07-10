RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У клірика Московського патріархату знайшли вдома портрет Гітлера та агітацію за СРСР – фото

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 15:25
У клірика Московського патріархату знайшли вдома портрет Гітлера та агітацію за СРСР – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру іподиякону УПЦ Московського патріархату з Черкащини. Клірика підозрюють у виправданні збройної агресії Росії проти України, а вдома у нього знайшли портрет Адольфа Гітлера, а також нацистську, радянську та російську пропаганду, повідомляє СБУ.

За даними слідства, у спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими підозрюваний "неодноразово вихваляв" вище військово-політичне керівництво Росії та особисто російського диктатора Володимира Путіна.

Зазначається, що він також "героїзував" самопроголошеного очільника Чечні Рамзана Кадирова та виправдовував російські воєнні злочини.

Під час розслідування з'ясувалось, що клірик одночасно був прихильником нацизму, пропагував ідеї "поновлення" Радянського Союзу і закликав до захоплення Росією всієї території України, пише СБУ.

Зокрема, у нього вдома знайшли портрет нацистського диктатора Адольфа Гітлера.

Фото: СБУ

Також правоохоронці виявили заборонені нацистську та радянську символіку й друковані видання.

Фото: СБУ

Окрім цього, правоохоронці знайшли комп'ютерну техніку з матеріалами російської пропаганди.

Фото: СБУ

Клірику повідомлено про підозру щодо виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу).

Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення.

Наразі розслідування триває, повідомили в СБУ.

Офіс Генерального прокурора теж поширив світлини з квартири підозрюваного.

На них, окрім радянської, нацистської та російської пропаганди, видно плакати УНА-УНСО, української організації націоналістичного спрямування. Зокрема її бійці воювали проти росіян в Ічкерії у 1990-х.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

  • 9 червня прикордонники повідомили, що на Київщині був затриманий колишній священнослужитель УПЦ МП зі зв'язками у Росії. 
  • 19 червня на в'їзді до Києва затримали священника Московського патріархату, який поширював російську пропаганду в Україні ще за часів Революції гідності.
  • 7 липня СБУ повідомила, що розслідує факти колабораціонізму настоятеля храму УПЦ МП Віктора Талька у селищі Бородянка під Києвом. Його підозрюють у сприянні незаконним депортаціям та тому, що він міг надати російським загарбникам територію храму для влаштування катівні під час окупації Київщини.

Читайте також: СБУ взяла ексдепутата-комуніста – "наводив ракети на Запоріжжі". Фото його "іконостасу"

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
сбуадольф гітлерупц мп
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 