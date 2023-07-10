У клірика Московського патріархату знайшли вдома портрет Гітлера та агітацію за СРСР – фото

Служба безпеки України повідомила про підозру іподиякону УПЦ Московського патріархату з Черкащини. Клірика підозрюють у виправданні збройної агресії Росії проти України, а вдома у нього знайшли портрет Адольфа Гітлера, а також нацистську, радянську та російську пропаганду, повідомляє СБУ.

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За даними слідства, у спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими підозрюваний "неодноразово вихваляв" вище військово-політичне керівництво Росії та особисто російського диктатора Володимира Путіна.

Зазначається, що він також "героїзував" самопроголошеного очільника Чечні Рамзана Кадирова та виправдовував російські воєнні злочини.

Під час розслідування з'ясувалось, що клірик одночасно був прихильником нацизму, пропагував ідеї "поновлення" Радянського Союзу і закликав до захоплення Росією всієї території України, пише СБУ.

Зокрема, у нього вдома знайшли портрет нацистського диктатора Адольфа Гітлера.

Також правоохоронці виявили заборонені нацистську та радянську символіку й друковані видання.

Окрім цього, правоохоронці знайшли комп'ютерну техніку з матеріалами російської пропаганди.

Клірику повідомлено про підозру щодо виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу).

Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення.

Наразі розслідування триває, повідомили в СБУ.

Офіс Генерального прокурора теж поширив світлини з квартири підозрюваного.

На них, окрім радянської, нацистської та російської пропаганди, видно плакати УНА-УНСО, української організації націоналістичного спрямування. Зокрема її бійці воювали проти росіян в Ічкерії у 1990-х.

9 червня прикордонники повідомили, що на Київщині був затриманий колишній священнослужитель УПЦ МП зі зв'язками у Росії.

19 червня на в'їзді до Києва затримали священника Московського патріархату, який поширював російську пропаганду в Україні ще за часів Революції гідності.

7 липня СБУ повідомила, що розслідує факти колабораціонізму настоятеля храму УПЦ МП Віктора Талька у селищі Бородянка під Києвом. Його підозрюють у сприянні незаконним депортаціям та тому, що він міг надати російським загарбникам територію храму для влаштування катівні під час окупації Київщини.

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