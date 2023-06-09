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На Київщині затримали колишнього попа УПЦ МП. Мав із собою подяку від росіян – фото

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 11:56
На Київщині затримали колишнього попа УПЦ МП. Мав із собою подяку від росіян – фото - Фото
Фото: ДПСУ

Прикордонники стверджують, що затримали на Київщині колишнього священнослужителя УПЦ МП зі зв'язками у Росії. Фото опублікували у Держприкордонслужбі.

За словами прикордонників, під час перевірки у телефоні чоловіка знайшли російські номери, російську літературу та подяку від голови Тверської митрополії РФ від 2023 року.

Фото: ДПСУ

"Подяка вже є, а духовне зцілення настоятель отримає в СБУ", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ

Глава Православної церкви України Епіфаній минулого місяця розповів, що у разі, якщо священнослужителі УПЦ МП хочуть перейти до ПЦУ, їх мають перевірити на русофільство.

Понад 50% українців вважають, що діяльність УПЦ МП зробила свій внесок у вторгнення російських військ в Україну. 

З Московського патріархату до ПЦУ перейшло майже 300 церков після початку широкомасштабного вторгнення РФ.

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Мілана Головань
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