На Київщині затримали колишнього попа УПЦ МП. Мав із собою подяку від росіян – фото

Прикордонники стверджують, що затримали на Київщині колишнього священнослужителя УПЦ МП зі зв'язками у Росії. Фото опублікували у Держприкордонслужбі.

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За словами прикордонників, під час перевірки у телефоні чоловіка знайшли російські номери, російську літературу та подяку від голови Тверської митрополії РФ від 2023 року.

"Подяка вже є, а духовне зцілення настоятель отримає в СБУ", – йдеться у повідомленні.

Глава Православної церкви України Епіфаній минулого місяця розповів, що у разі, якщо священнослужителі УПЦ МП хочуть перейти до ПЦУ, їх мають перевірити на русофільство.

Понад 50% українців вважають, що діяльність УПЦ МП зробила свій внесок у вторгнення російських військ в Україну.

З Московського патріархату до ПЦУ перейшло майже 300 церков після початку широкомасштабного вторгнення РФ.

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