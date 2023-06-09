На Київщині затримали колишнього попа УПЦ МП. Мав із собою подяку від росіян – фото
Прикордонники стверджують, що затримали на Київщині колишнього священнослужителя УПЦ МП зі зв'язками у Росії. Фото опублікували у Держприкордонслужбі.
За словами прикордонників, під час перевірки у телефоні чоловіка знайшли російські номери, російську літературу та подяку від голови Тверської митрополії РФ від 2023 року.
"Подяка вже є, а духовне зцілення настоятель отримає в СБУ", – йдеться у повідомленні.
Глава Православної церкви України Епіфаній минулого місяця розповів, що у разі, якщо священнослужителі УПЦ МП хочуть перейти до ПЦУ, їх мають перевірити на русофільство.
Понад 50% українців вважають, що діяльність УПЦ МП зробила свій внесок у вторгнення російських військ в Україну.
З Московського патріархату до ПЦУ перейшло майже 300 церков після початку широкомасштабного вторгнення РФ.
- 10 березня 2023 року Мінкульт закликав Свято-Успенський монастир УПЦ МП звільнити територію Києво-Печерської лаври до 29 березня. Детальніше про "виселення" УПЦ МП з Лаври читайте в тексті LIGA.net.
- У Московському патріархаті заявили, що вважають це "ультиматумом", не бачать у цьому юридичних обґрунтувань і не збираються йти.
- 31 березня комісія двічі не змогла розпочати роботу в Лаврі через перешкоджання з боку УПЦ МП. Того ж дня Ткаченко заявив, що подано позов до суду через перешкоджання діяльності комісії.
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