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Под Киевом задержали бывшего попа УПЦ МП. Имел при себе благодарность от россиян – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 11:56
Под Киевом задержали бывшего попа УПЦ МП. Имел при себе благодарность от россиян – фото - Фото
Фото: ГНСУ

Пограничники утверждают, что задержали в Киевской области бывшего священнослужителя УПЦ МП со связями в России. Фото опубликовали в Госпогранслужбе.

По словам пограничников, во время проверки в телефоне мужчины обнаружили российские номера, российскую литературу и благодарность от главы Тверской митрополии РФ от 2023 года.

Фото: ДПСУ

"Благодарность уже есть, а духовное исцеление настоятель получит в СБУ", – говорится в сообщении.

Фото: ДПСУ

Глава Православной церкви Украины Епифаний в прошлом месяце рассказал, что в случае если священнослужители УПЦ МП хотят перейти в ПЦУ, их должны проверить на русофильство.

Более 50% украинцев считают, что деятельность УПЦ МП внесла свой вклад во вторжение российских войск в Украину.

Из Московского патриархата в ПЦУ перешло почти 300 церквей после начала широкомасштабного вторжения РФ.

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Милана Головань
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