Под Киевом задержали бывшего попа УПЦ МП. Имел при себе благодарность от россиян – фото
Пограничники утверждают, что задержали в Киевской области бывшего священнослужителя УПЦ МП со связями в России. Фото опубликовали в Госпогранслужбе.
По словам пограничников, во время проверки в телефоне мужчины обнаружили российские номера, российскую литературу и благодарность от главы Тверской митрополии РФ от 2023 года.
"Благодарность уже есть, а духовное исцеление настоятель получит в СБУ", – говорится в сообщении.
Глава Православной церкви Украины Епифаний в прошлом месяце рассказал, что в случае если священнослужители УПЦ МП хотят перейти в ПЦУ, их должны проверить на русофильство.
Более 50% украинцев считают, что деятельность УПЦ МП внесла свой вклад во вторжение российских войск в Украину.
Из Московского патриархата в ПЦУ перешло почти 300 церквей после начала широкомасштабного вторжения РФ.
- 10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
- В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.
- 31 марта комиссия дважды не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. В тот же день Ткаченко заявил, что подан иск в суд из-за препятствования деятельности комиссии.
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