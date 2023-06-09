Под Киевом задержали бывшего попа УПЦ МП. Имел при себе благодарность от россиян – фото

Пограничники утверждают, что задержали в Киевской области бывшего священнослужителя УПЦ МП со связями в России. Фото опубликовали в Госпогранслужбе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам пограничников, во время проверки в телефоне мужчины обнаружили российские номера, российскую литературу и благодарность от главы Тверской митрополии РФ от 2023 года.

"Благодарность уже есть, а духовное исцеление настоятель получит в СБУ", – говорится в сообщении.

Глава Православной церкви Украины Епифаний в прошлом месяце рассказал, что в случае если священнослужители УПЦ МП хотят перейти в ПЦУ, их должны проверить на русофильство.

Более 50% украинцев считают, что деятельность УПЦ МП внесла свой вклад во вторжение российских войск в Украину.

Из Московского патриархата в ПЦУ перешло почти 300 церквей после начала широкомасштабного вторжения РФ.

Читайте также: СБУ взяла экс-депутата-коммуниста – "наводил ракеты в Запорожье". Фото его "иконостаса"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.