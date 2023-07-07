СБУ розслідує справу попа УПЦ МП з Бородянки: міг надати окупантам храм для тортур

Служба безпеки України розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму УПЦ Московського патріархату Віктора Талька у селищі Бородянка під Києвом.

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У СБУ повідомили, що наразі перевіряються дані про його можливе сприяння росіянам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону.

Також СБУ розслідує обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько.

За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення храму для ув’язнення учасників руху опору.

За даними СБУ, тільки з 29 до 31 березня 2022 року росіяни утримували там трьох українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів.

Ініційовано також лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея стосовно підтримки РФ у війні проти України.

Провадження розпочато за статтею про колабораційну діяльність, фігуранту загрожує до п’яти років тюрми.

9 червня прикордонники заявили, що затримали на Київщині колишнього священнослужителя УПЦ МП зі зв'язками у Росії.

19 червня на в'їзді до Києва затримали священнослужителя церкви Московського патріархату, який поширював російську пропаганду в Україні ще за часів Революції гідності.

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