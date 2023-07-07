СБУ расследует дело попа УПЦ МП в Бородянке: мог предоставить оккупантам храм для пыточной

Служба безопасности Украины расследует факты коллаборационной деятельности настоятеля храма УПЦ Московского патриархата Виктора Талько в поселке Бородянка под Киевом.

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В СБУ сообщили, что проверяются данные о его возможном содействии россиянам в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевской области в период временной оккупации региона.

Также СБУ расследует обстоятельства функционирования российской пыточной на территории храма, которым занимается Талько.

По предварительной версии следствия, клирик предложил оккупантам использовать подвальное помещение храма для заключения участников сопротивления.

По данным СБУ, только с 29 по 31 марта 2022 года россияне содержали там трех украинских волонтеров, привезших гуманитарную помощь для местных жителей.

Инициирована также лингвистическая экспертиза для проверки публичных призывов протоиерея к поддержке РФ в войне против Украины.

Производство начато по статье о коллаборационной деятельности, фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

9 июня пограничники заявили, что задержали в Киевской области бывшего священнослужителя УПЦ МП со связями в России.

19 июня на въезде в Киев был задержан священнослужитель церкви Московского патриархата, который распространял российскую пропаганду в Украине еще во времена Революции достоинства.

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