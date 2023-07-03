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Послушник Почаевской лавры получил пять лет тюрьмы за восхваление РФ и дискредитацию ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 16:29
Послушник Почаевской лавры получил пять лет тюрьмы за восхваление РФ и дискредитацию ВСУ - Фото
Почаевская лавра (фото - Facebook лавры)

Послушник Почаевской Успенской лавры, который оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, проведет пять лет за решеткой. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, до начала полномасштабного вторжения осужденный работал на хозяйственном дворе религиозного учреждения и скрывал свои прокремлевские взгляды.

После 24 февраля 2022 года фигурант начал активно распространять нарративы российской пропаганды в запрещенных в Украине российских соцсетях "Одноклассники" и "Вконтакте".

Он восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и дискредитировал украинских воинов.

Во время обыска в келье послушника были обнаружены телефоны, которые он использовал для публикации деструктивного контента. Экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Представитель УПЦ Московского патриархата признан виновным по двум статьям: об оправдывании вооруженной агрессии РФ и о коллаборационной деятельности. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности в течение 15 лет.

Послушник Почаевской лавры получил пять лет тюрьмы за восхваление РФ и дискредитацию ВСУ
  • 28 апреля СБУ объявила о разоблачении представителя УПЦ МП, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов – это 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры.
  • 25 мая СБУ сообщила о подозрении сотруднику Киево-Печерской лавры, отрицавшему существование Украины.
Оксана Житнюк
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