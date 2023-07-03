Послушник Почаевской лавры получил пять лет тюрьмы за восхваление РФ и дискредитацию ВСУ

Послушник Почаевской Успенской лавры, который оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, проведет пять лет за решеткой. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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По данным СБУ, до начала полномасштабного вторжения осужденный работал на хозяйственном дворе религиозного учреждения и скрывал свои прокремлевские взгляды.

После 24 февраля 2022 года фигурант начал активно распространять нарративы российской пропаганды в запрещенных в Украине российских соцсетях "Одноклассники" и "Вконтакте".

Он восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и дискредитировал украинских воинов.

Во время обыска в келье послушника были обнаружены телефоны, которые он использовал для публикации деструктивного контента. Экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Представитель УПЦ Московского патриархата признан виновным по двум статьям: об оправдывании вооруженной агрессии РФ и о коллаборационной деятельности. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности в течение 15 лет.

28 апреля СБУ объявила о разоблачении представителя УПЦ МП, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов – это 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры.

25 мая СБУ сообщила о подозрении сотруднику Киево-Печерской лавры, отрицавшему существование Украины.

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