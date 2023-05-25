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В Киево-Печерской лавре сотрудник отрицал существование Украины. СБУ вручила подозрение

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 12:26
В Киево-Печерской лавре сотрудник отрицал существование Украины. СБУ вручила подозрение - Фото
Задержанный сотрудник Лавры (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении сотруднику Киево-Печерской лавры, который отрицал существование Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Спецслужба заявляет, что задокументировала подрывную деятельность штатного водителя Лавры, который отрицал агрессию России и оправдывал оккупацию территорий Украины — в апреле 2023 года он называл Крым "российским", а границы Украины — "незарегистрированными". 

Также СБУ пишет — он говорил, что диктатор Владимир Путин "не начинал войну" против Украины, а гибель гражданских от ударов россиян назвал "закономерной". 

По данным следствия, 56-летний подозреваемый еще до начала большой войны поддерживал Россию и отрицал ее военные преступления — лингвистическая экспертиза подтвердила факты его незаконной деятельности. 

Мужчина получил подозрение по статье об оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также героизации ее участников. 

Решается вопрос меры пресечения, продолжается расследование, резюмировали в СБУ. 

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Дмитрий Гриниченко
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