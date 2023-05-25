В Киево-Печерской лавре сотрудник отрицал существование Украины. СБУ вручила подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении сотруднику Киево-Печерской лавры, который отрицал существование Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Спецслужба заявляет, что задокументировала подрывную деятельность штатного водителя Лавры, который отрицал агрессию России и оправдывал оккупацию территорий Украины — в апреле 2023 года он называл Крым "российским", а границы Украины — "незарегистрированными".

Также СБУ пишет — он говорил, что диктатор Владимир Путин "не начинал войну" против Украины, а гибель гражданских от ударов россиян назвал "закономерной".

По данным следствия, 56-летний подозреваемый еще до начала большой войны поддерживал Россию и отрицал ее военные преступления — лингвистическая экспертиза подтвердила факты его незаконной деятельности.

Мужчина получил подозрение по статье об оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также героизации ее участников.

Решается вопрос меры пресечения, продолжается расследование, резюмировали в СБУ.

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