В Киево-Печерской лавре сотрудник отрицал существование Украины. СБУ вручила подозрение
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении сотруднику Киево-Печерской лавры, который отрицал существование Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Спецслужба заявляет, что задокументировала подрывную деятельность штатного водителя Лавры, который отрицал агрессию России и оправдывал оккупацию территорий Украины — в апреле 2023 года он называл Крым "российским", а границы Украины — "незарегистрированными".
Также СБУ пишет — он говорил, что диктатор Владимир Путин "не начинал войну" против Украины, а гибель гражданских от ударов россиян назвал "закономерной".
По данным следствия, 56-летний подозреваемый еще до начала большой войны поддерживал Россию и отрицал ее военные преступления — лингвистическая экспертиза подтвердила факты его незаконной деятельности.
Мужчина получил подозрение по статье об оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также героизации ее участников.
Решается вопрос меры пресечения, продолжается расследование, резюмировали в СБУ.
- 10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
- В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.
- 31 марта комиссия дважды не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. В тот же день Ткаченко заявил, что подан иск в суд из-за препятствования деятельности комиссии.
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