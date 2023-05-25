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У Києво-Печерській лаврі співробітник заперечував існування України. СБУ вручила підозру

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25.05.2023, 12:26
У Києво-Печерській лаврі співробітник заперечував існування України. СБУ вручила підозру - Фото
Затриманий співробітник Лаври (Фото: СБУ)

Служба безпеки України повідомила про підозру співробітнику Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Спецслужба заявляє, що задокументувала підривну діяльність штатного водія Лаври, який заперечував агресію Росії та виправдовував окупацію територій України — у квітні 2023 року він називав Крим "російським", а кордони України "незареєстрованими".

Також СБУ пише — він говорив, що диктатор Володимир Путін "не розпочинав війну" проти України, а загибель цивільних від ударів росіян назвав "закономірною".

За даними слідства, 56-річний підозрюваний ще до початку великої війни підтримував Росію та заперечував її воєнні злочини — лінгвістична експертиза підтвердила факти його незаконної діяльності.

Чоловік отримав підозру за статтею про виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, а також героїзацію її учасників.

Вирішується питання запобіжного заходу, триває розслідування, резюмували в СБУ.

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Дмитро Гриниченко
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