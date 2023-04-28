Послушник из Почаевской лавры получил подозрение. Считает Бахмут "городом славы Вагнера"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении послушнику УПЦ Московского патриархата, который, по данным спецслужбы, оправдывал российскую агрессию.

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СБУ заявила, что разоблачила еще одного представителя УПЦ МП, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов – это 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры.

Украинская спецслужба утверждает, что фигурант в запрещенных российских соцсетях активно распространял нарративы кремлевской пропаганды, восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и пытался дискредитировать украинских защитников.

Представитель УПЦ МП уведомлен о подозрении по статьям об оправдывании вооруженной агрессии РФ и о коллаборационной деятельности.

В Офисе генпрокурора сообщили, что послушник с 2017 года проживает на территории Почаевской лавры и имеет непогашенную судимость за убийство.

1 апреля заместитель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) получил подозрение по статьям о разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России.

24 апреля суд избрал четырем подозреваемым в хулиганстве на территории Лавры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, в их числе и активистка УПЦ МП Виктория Кохановская.

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Оксана Житнюк

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