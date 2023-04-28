UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Послушник из Почаевской лавры получил подозрение. Считает Бахмут "городом славы Вагнера"

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 14:40
Послушник из Почаевской лавры получил подозрение. Считает Бахмут
Фото - Офис генпрокурора

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении послушнику УПЦ Московского патриархата, который, по данным спецслужбы, оправдывал российскую агрессию.

СБУ заявила, что разоблачила еще одного представителя УПЦ МП, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов – это 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры.

Украинская спецслужба утверждает, что фигурант в запрещенных российских соцсетях активно распространял нарративы кремлевской пропаганды, восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и пытался дискредитировать украинских защитников.

Послушник из Почаевской лавры получил подозрение. Считает Бахмут "городом славы Вагнера"

Послушник из Почаевской лавры получил подозрение. Считает Бахмут "городом славы Вагнера"

Представитель УПЦ МП уведомлен о подозрении по статьям об оправдывании вооруженной агрессии РФ и о коллаборационной деятельности.

В Офисе генпрокурора сообщили, что послушник с 2017 года проживает на территории Почаевской лавры и имеет непогашенную судимость за убийство.

Послушник из Почаевской лавры получил подозрение. Считает Бахмут "городом славы Вагнера"
  • 1 апреля заместитель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) получил подозрение по статьям о разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России.
  • 24 апреля суд избрал четырем подозреваемым в хулиганстве на территории Лавры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, в их числе и активистка УПЦ МП Виктория Кохановская.

Читайте также: Почаевская лавра. Минкульт еще не определился, на него претендуют несколько конфессий

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война упц мп сбу московский патриархат Почаевская лавра ОГП
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 