Послушник из Почаевской лавры получил подозрение. Считает Бахмут "городом славы Вагнера"
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении послушнику УПЦ Московского патриархата, который, по данным спецслужбы, оправдывал российскую агрессию.
СБУ заявила, что разоблачила еще одного представителя УПЦ МП, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов – это 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры.
Украинская спецслужба утверждает, что фигурант в запрещенных российских соцсетях активно распространял нарративы кремлевской пропаганды, восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и пытался дискредитировать украинских защитников.
Представитель УПЦ МП уведомлен о подозрении по статьям об оправдывании вооруженной агрессии РФ и о коллаборационной деятельности.
В Офисе генпрокурора сообщили, что послушник с 2017 года проживает на территории Почаевской лавры и имеет непогашенную судимость за убийство.
- 1 апреля заместитель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) получил подозрение по статьям о разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России.
- 24 апреля суд избрал четырем подозреваемым в хулиганстве на территории Лавры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, в их числе и активистка УПЦ МП Виктория Кохановская.
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