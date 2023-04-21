Хулиганство в Лавре: Суд отправил Кохановскую под домашний арест на два месяца

Суд избрал четырем подозреваемым в хулиганстве на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По решению суда, трое подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом и носить электронный браслет до 19 июня 2023 года, еще один – до 19 мая.

Как сообщили LIGA.net источники в правоохранительных органах, мера пресечения для активистки УПЦ МП Виктории Кохановской предусматривает круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета до 19 июня (60 суток со дня ее задержания).

19 апреля после завершения работы комиссии Министерства культуры группа лиц повредила защитные ролеты и вошла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали. Эти действия правоохранители квалифицировали как хулиганство, связанное с сопротивлением работнику правопорядка.

В случае вынесения судом обвинительного приговора, санкция при такой квалификации предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

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Сергій Бережний , Юрій Смірнов

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