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Выселение УПЦ МП из Лавры. "Какие-то люди" сломали ролеты, комиссия ждет суда – Ткаченко

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 19:34
Выселение УПЦ МП из Лавры.
Александр Ткаченко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Сегодня Комиссии Министерства культуры и информационной политики снова препятствовали проводить работу по принятию-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Правоохранители составили протоколы, а представители Минкульта ждут заседания суда на следующей неделе. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

"Сегодня комиссия зашла в два корпуса Лавры, зафиксировала неудовлетворительное состояние этих объектов. Соответственно, был составлен прокол, и были опечатаны эти объекты. Когда комиссия уже ушла, туда пришли какие-то люди, решившие сломать роллеты на опечатанном здании под аргументом того, что там якобы находятся какие-то другие люди, которых там не было, когда работала комиссия, поскольку здание пустое", – сказал министр.

Он отметил, что по данным фактам полиция составила протоколы в отношении лиц, нарушавших правопорядок на территории Лавры.

Ткаченко подчеркнул, что очень важно, чтобы полиция фиксировала нарушение общественного порядка и препятствование работе комиссии, чтобы "эти товарищи" отвечали за свои действия в соответствии с законодательством.

Он подчеркнул, что если бы комиссии не препятствовали, она бы уже завершила свою работу. Ткаченко напомнил о поданном иске в суд по поводу препятствования работе комиссии – по его словам, заседание должно состояться на следующей неделе. Министр надеется на решение в пользу Минкульта, после которого "за работу уже должны заняться служебные исполнители".

Читайте также: "Мы здесь навсегда". Как прошел (не) последний день УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре

Оксана Житнюк
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