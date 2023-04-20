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За хулиганство в Лавре задержаны четверо, среди них активистка УПЦ МП Кохановская – видео

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 10:19
За хулиганство в Лавре задержаны четверо, среди них активистка УПЦ МП Кохановская – видео - Фото
Виктория Кохановская (Фото - Валентина Полищук/LIGA.net)

Полиция сообщает, что задержала четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры. По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, среди задержанных юрист и активистка УПЦ МП Виктория Кохановская. 

Задержанным сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий. В случае обвинительного приговора им грозит до пяти лет заключения.

Собеседник в правоохранительных органах подтвердил LIGA.net, что в этой группе о подозрении сообщено также юристу Виктории Кохановской.

Социальные сети Кохановской подтверждают, что ей сообщено о подозрении. 

Фото – скриншот

19 апреля после завершения работы комиссии Министерства культуры группа лиц повредила защитные ролеты и вошла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали. 

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Сергій Бережний, Юрій Смірнов
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