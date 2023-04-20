За хулиганство в Лавре задержаны четверо, среди них активистка УПЦ МП Кохановская – видео
Полиция сообщает, что задержала четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры. По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, среди задержанных юрист и активистка УПЦ МП Виктория Кохановская.
Задержанным сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий. В случае обвинительного приговора им грозит до пяти лет заключения.
Собеседник в правоохранительных органах подтвердил LIGA.net, что в этой группе о подозрении сообщено также юристу Виктории Кохановской.
Социальные сети Кохановской подтверждают, что ей сообщено о подозрении.
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