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Послушник Почаївської лаври проведе п’ять років у тюрмі за вихваляння РФ і дискредитацію ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 16:29
Послушник Почаївської лаври проведе п’ять років у тюрмі за вихваляння РФ і дискредитацію ЗСУ - Фото
Почаївська лавра (фото - Facebook лаври)

Послушник Почаївської Успенської лаври, що виправдовував збройну агресію РФ проти України, проведе п’ять років за ґратами. Про це повідомляє Служба безпеки України.

 
За даними СБУ, до початку повномасштабного вторгнення засуджений працював на господарському дворі релігійної установи і приховував свої прокремлівські погляди.

Після 24 лютого 2022-го фігурант почав активно поширювати наративи російської пропаганди у заборонених в Україні російських соцмережах "Одноклассники" та "Вконтакте".

Він вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і дискредитував українських воїнів.

Під час обшуку у келії послушника виявлено телефони, які він використовував для публікації деструктивного контенту. Експертиза підтвердила факти підривної діяльності на користь країни-агресора.

Представника УПЦ Московського патріархату визнано винним за двома статтями: про виправдовування збройної агресії РФ та про колабораційну діяльність. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади протягом 15 років.

Послушник Почаївської лаври проведе п’ять років у тюрмі за вихваляння РФ і дискредитацію ЗСУ
  • 28 квітня СБУ оголосила про викриття представника УПЦ МП, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів – це 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври.
  • 25 травня СБУ повідомила про підозру співробітнику Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України.
  • 1 квітня намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) отримав підозру за статтями про розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії.
  • 24 квітня суд обрав чотирьом підозрюваним у хуліганстві на території Лаври запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, серед них і активістка УПЦ МП Вікторія Кохановська.

Читайте також: Почаївська лавра. Мінкульт ще не визначився, на неї претендують декілька конфесій

Оксана Житнюк
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