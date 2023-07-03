Послушник Почаївської лаври проведе п’ять років у тюрмі за вихваляння РФ і дискредитацію ЗСУ

Послушник Почаївської Успенської лаври, що виправдовував збройну агресію РФ проти України, проведе п’ять років за ґратами. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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За даними СБУ, до початку повномасштабного вторгнення засуджений працював на господарському дворі релігійної установи і приховував свої прокремлівські погляди.

Після 24 лютого 2022-го фігурант почав активно поширювати наративи російської пропаганди у заборонених в Україні російських соцмережах "Одноклассники" та "Вконтакте".

Він вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і дискредитував українських воїнів.

Під час обшуку у келії послушника виявлено телефони, які він використовував для публікації деструктивного контенту. Експертиза підтвердила факти підривної діяльності на користь країни-агресора.

Представника УПЦ Московського патріархату визнано винним за двома статтями: про виправдовування збройної агресії РФ та про колабораційну діяльність. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади протягом 15 років.

28 квітня СБУ оголосила про викриття представника УПЦ МП, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів – це 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври.

25 травня СБУ повідомила про підозру співробітнику Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України.

1 квітня намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) отримав підозру за статтями про розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії.

24 квітня суд обрав чотирьом підозрюваним у хуліганстві на території Лаври запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, серед них і активістка УПЦ МП Вікторія Кохановська.

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