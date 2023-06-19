Девять лет распространял пропаганду Кремля. У Киева задержали попа УПЦ МП – фото
Пограничники утверждают, что на въезде в Киев задержали священнослужителя церкви Московского патриархата, распространявшего российскую пропаганду в Украине еще во времена Революции достоинства.
ГПСУ, сотрудники которой проверили телефон, соцсети и мессенджеры священника пишут, что он якобы призывал к срыву мобилизации в ряды ВСУ, а в 2015 году агитировал украинцев уклоняться от военной службы, прикрываясь заповедью "Не убий".
Кроме того, как утверждают пограничники, мужчина распространял российскую дезинформацию о Революции достоинства.
Более 50% украинцев считают, что деятельность УПЦ МП внесла свой вклад во вторжение российских войск в Украину.
Из Московского патриархата в ВТО перешло почти 300 церквей после начала широкомасштабного вторжения РФ.
- 10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
- В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.
- 31 марта комиссия дважды не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. В тот же день Ткаченко заявил, что подан иск в суд из-за препятствования деятельности комиссии.
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