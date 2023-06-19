Девять лет распространял пропаганду Кремля. У Киева задержали попа УПЦ МП – фото

Пограничники утверждают, что на въезде в Киев задержали священнослужителя церкви Московского патриархата, распространявшего российскую пропаганду в Украине еще во времена Революции достоинства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ГПСУ, сотрудники которой проверили телефон, соцсети и мессенджеры священника пишут, что он якобы призывал к срыву мобилизации в ряды ВСУ, а в 2015 году агитировал украинцев уклоняться от военной службы, прикрываясь заповедью "Не убий".

Кроме того, как утверждают пограничники, мужчина распространял российскую дезинформацию о Революции достоинства.

Более 50% украинцев считают, что деятельность УПЦ МП внесла свой вклад во вторжение российских войск в Украину.

Из Московского патриархата в ВТО перешло почти 300 церквей после начала широкомасштабного вторжения РФ.

Читайте также: СБУ взяла экс-депутата-коммуниста – "наводил ракеты в Запорожье". Фото его "иконостаса"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.