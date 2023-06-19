Дев'ять років поширював пропаганду Кремля. Біля Києва затримали попа УПЦ МП – фото
Прикордонники стверджують, що на в'їзді до Києва затримали священнослужителя церкви Московського патріархату, який поширював російську пропаганду в Україні ще за часів Революції гідності.
ДПСУ, співробітники якої перевірили телефон, соцмережі та месенджери священника пишуть, що він нібито закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ, а у 2015 році агітував українців ухилятися від військової служби, прикриваючись заповіддю "Не вбий".
Крім того, як стверджують прикордонники, чоловік поширював російську дезінформацію щодо Революції гідності.
Понад 50% українців вважають, що діяльність УПЦ МП зробила свій внесок у вторгнення російських військ в Україну.
З Московського патріархату до ПЦУ перейшло майже 300 церков після початку широкомасштабного вторгнення РФ.
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