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Дев'ять років поширював пропаганду Кремля. Біля Києва затримали попа УПЦ МП – фото

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19.06.2023, 13:05
Дев'ять років поширював пропаганду Кремля. Біля Києва затримали попа УПЦ МП – фото - Фото
Фото: ДПСУ

Прикордонники стверджують, що на в'їзді до Києва затримали священнослужителя церкви Московського патріархату, який поширював російську пропаганду в Україні ще за часів Революції гідності.

ДПСУ, співробітники якої перевірили телефон, соцмережі та месенджери священника пишуть, що він нібито закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ, а у 2015 році агітував українців ухилятися від військової служби, прикриваючись заповіддю "Не вбий".

Фото: ДПСУ

Крім того, як стверджують прикордонники, чоловік поширював російську дезінформацію щодо Революції гідності.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Понад 50% українців вважають, що діяльність УПЦ МП зробила свій внесок у вторгнення російських військ в Україну. 

З Московського патріархату до ПЦУ перейшло майже 300 церков після початку широкомасштабного вторгнення РФ.

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Мілана Головань
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війнарелігіяцеркваупц мпреволюція гідності
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