У клирика Московского патриархата нашли дома портрет Гитлера и агитацию за СССР – фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении иподиакону УПЦ Московского патриархата из Черкасской области. Клирика подозревают в оправдании вооруженной агрессии России против Украины, а дома у него обнаружили портрет Адольфа Гитлера, а также нацистскую, советскую и российскую пропаганду, сообщает СБУ.

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По данным следствия, в общении с прихожанами и своими знакомыми подозреваемый "неоднократно восхвалял" высшее военно-политическое руководство России и лично российского диктатора Владимира Путина.

Отмечается, что он также "героизировал" самопровозглашенного главу Чечни Рамзана Кадырова и оправдывал российские военные преступления.

В ходе расследования выяснилось, что клирик одновременно являлся сторонником нацизма, пропагандировал идеи "обновления" Советского Союза и призывал к захвату Россией всей территории Украины, пишет СБУ.

В частности, у него дома был найден портрет нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

Также правоохранители обнаружили запрещенные нацистскую и советскую символику и печатные издания.

Кроме того, правоохранители нашли компьютерную технику с материалами российской пропаганды.

Клирику сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса).

Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.

В настоящее время продолжается расследование, сообщили в СБУ.

Офис Генерального прокурора тоже распространил фотографии из квартиры подозреваемого.

На них, кроме советской, нацистской и российской пропаганды, видны плакаты УНА-УНСО, украинской организации националистического направления. В том числе, ее бойцы воевали против россиян в Ичкерии в 1990-х.

9 июня пограничники сообщили, что в Киевской области был задержан бывший священнослужитель УПЦ МП со связями в России.

19 июня на въезде в Киев был задержан священник Московского патриархата, который распространял российскую пропаганду в Украине еще во времена Революции достоинства.

7 июля СБУ сообщила, что расследует факты коллаборационизма настоятеля храма УПЦ МП Виктора Талько в поселке Бородянка под Киевом. Его подозревают в содействии незаконным депортациям и тому, что он мог предоставить российским захватчикам территорию храма для устройства застенков во время оккупации Киевской области.

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