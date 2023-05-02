В Киеве разорвут договора аренды с УПЦ МП, но после принятия закона – Киевсовет

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко (УДАР) ответил на петицию с требованием расторгнуть договора аренды с УПЦ МП: договора будут расторгнуты после принятия Верховной Радой законопроекта о запрете деятельности религиозных организаций, которыми руководит государство-агрессор.

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В ответе указано, что отменить договора аренды с Московским патриархатом смогут при принятии зарегистрированного "Проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций".

Проект закона №8371 был инициирован премьером Денисом Шмыгалем, законопроект уже был рассмотрен комитетом, и сейчас он ожидает рассмотрения Рады.

По этому законопроекту будет запрещена деятельность религиозных организаций, руководство которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Бондаренко ответил, что поддерживает петицию, но "меры по реализации поднятых в электронной петиции вопросов будут приниматься после принятия Верховной Радой Украины соответствующих законодательных актов".

Петиция была опубликована 5 апреля 2023 г. и за сутки собрала необходимое количество голосов. Ее рассматривали с 7 апреля.

17 апреля 2023 года в Тернополе лишили УПЦ МП права аренды земельного участка, на котором расположен Кафедральный собор.

Из Московского патриархата в ПЦУ перешло почти 300 церквей после начала широкомасштабного вторжения РФ.

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Артем Джеріпа

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