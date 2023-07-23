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Вночі 23 липня російські стратегічні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3 злетіли з аеродрому "Моздок" на Північному Кавказі та запустили по Одеській області протикорабельні надзвукові ракети Х-22. Про це повідомив моніторинг-канал Повітряних сил ЗСУ.

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Про зліт "тушок", їх політ, пуски ракет та їх відстеження пише канал Повітряних сил ЗСУ.

00:54. Зафіксовано пуски ракет. Кількість невідома.

00:56-01:01. Вибухи в Одесі. Працює ППО.

00:57. Знову комбінований удар терористів: запущено крилаті ракети "Калібр" та надзвукові протикорабельні "Онікси" з окупованого Криму. По Одеській та, можливо, Миколаївській областях.

01:02. У місті не припиняються вибухи. Звуки ППО змішалися зі звуками прильотів. У небі звуки винищувачів, пише співрозмовник із півдня Одеси. Це українські ПС ЗСУ.

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01:08. Нові вибухи.

01:10. Ще запуски Х-22 російських терористів.

01:15-01:16. Вибухи в Одесі продовжуються.

01:16. Очільник Одеської ОВА: "Країна-терорист вчергове атакує Одещину різними видами зброї. Працюють наші сили ППО. Не фільмуйте та не розповсюджуйте їх роботу в соцмережах! Не допомагайте терористам".

01:17. Анонімний паблік Кримський вітер, який повідомляє інформацію з окупації з фото/відео, повідомив, що близько першої години ночі в Джанкої чули три вибухи. Пізніше уточнив, що це, можливо, були пуски ракет із С-300.

01:20. Глава Офісу президента США вкотре вже Вашингтону: "Це неприхований терор мирного міста. Ворога необхідно позбавити можливостей бити по цивільним та інфраструктурі. Більше систем ПРО, а також ATACMS - це допоможе".

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ДОВІДКА. Літак Ту-22М3 може нести три протикорабельні надзвукові крилаті ракети Х-22 "Буря". Ракета відома неточністю: застарілий радар наведення погано розрізняє цілі в міській забудові, якщо б'ють по землі. Кругове ймовірне відхилення ракет під час стрільби по площині — 5 км. Довжина ракети до 11,67 м, діаметр 90-92 см, стартова маса – 5900-6000 кг (бойова частина – 930-1000 кг), максимальна дальність – до 600 км. Швидкість максимальна – 1036 м/с, перед ударом – 700 м/с. Максимальний набір висоти – до 25 км. Пікірує на ціль під кутом 30°. Збивати Х-22,



. Літак Ту-22М3 може нести три протикорабельні надзвукові крилаті ракети Х-22 "Буря". Ракета відома неточністю: застарілий радар наведення погано розрізняє цілі в міській забудові, якщо б'ють по землі. Кругове ймовірне відхилення ракет під час стрільби по площині — 5 км. Довжина ракети до 11,67 м, діаметр 90-92 см, стартова маса – 5900-6000 кг (бойова частина – 930-1000 кг), максимальна дальність – до 600 км. Швидкість максимальна – 1036 м/с, перед ударом – 700 м/с. Максимальний набір висоти – до 25 км. Пікірує на ціль під кутом 30°. Збивати Х-22, ймовірно , здатні лише ЗРК Patriot та ЗРК SAMP/T.

17 липня 2023 року РФ вийшла з чорноморської зернової ініціативи та заявила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна після цієї дати.

Після цього окупанти чотири ночі поспіль масовано атакували Одесу та область ракетами та дронами, завдавши шкоди портам, зерносховищам та іншим об'єктам. Українське оборонне відомство дзеркально пригрозило РФ на погрози судам у морі.

Понад 400 Х-22 на озброєнні ЗСУ було утилізовано/віддано після відмови України свого авіапарку Ту-22М.

У Повітряних силах кажуть, що у РФ було близько 250 ракет Х-22, з яких окупанти витратили вже 150, і нові не виробляють.

Увечері 21 липня з'ясувалося, що передача Україні балістичних ракет ATACMS – на розгляді у президента США Байдена, який обговорює це питання з Києвом. США все ще проти, пише WP.

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