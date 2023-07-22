Україна знов просить про ATACMS, США все ще проти – The Washington Post
Американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних офіційних осіб США пише, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена все ще "твердо" дотримується своєї позиції щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS.
Зазначається, що голова Офісу президента Андрій Єрмак на безпековому форумі в Аспені заявив, що Україна чекає на ATACMS від США, і це стоїть "на першому місці безпекових потреб".
Журналісти пишуть, що "Київ попросив сотні ракет".
Водночас американські чиновники та представники оборонного відомства США, знайомі з цим питанням, заявили, що у Білому домі не відбулося жодних змін та не було жодної предметної дискусії з приводу постачання Україні ATACMS протягом декількох місяців, попри очікування суспільства.
- 9 червня 2023 року у Конгрес США внесли резолюцію, яка закликає до негайного передання далекобійних ракет ATACMS Україні. Ініціаторами виступили представники і Демократичної, і Республіканської партій.
- 29 червня журналісти The Wall Street Journal писали про те, що в Білому домі близькі до схвалення передання ракет великої дальності ATACMS для України на тлі "заколоту" ватажка терористів групи Вагнера Євгена Пригожина.
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