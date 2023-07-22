Україна знов просить про ATACMS, США все ще проти – The Washington Post

Американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних офіційних осіб США пише, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена все ще "твердо" дотримується своєї позиції щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

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Зазначається, що голова Офісу президента Андрій Єрмак на безпековому форумі в Аспені заявив, що Україна чекає на ATACMS від США, і це стоїть "на першому місці безпекових потреб".

Журналісти пишуть, що "Київ попросив сотні ракет".

Водночас американські чиновники та представники оборонного відомства США, знайомі з цим питанням, заявили, що у Білому домі не відбулося жодних змін та не було жодної предметної дискусії з приводу постачання Україні ATACMS протягом декількох місяців, попри очікування суспільства.

9 червня 2023 року у Конгрес США внесли резолюцію, яка закликає до негайного передання далекобійних ракет ATACMS Україні. Ініціаторами виступили представники і Демократичної, і Республіканської партій.

29 червня журналісти The Wall Street Journal писали про те, що в Білому домі близькі до схвалення передання ракет великої дальності ATACMS для України на тлі "заколоту" ватажка терористів групи Вагнера Євгена Пригожина.

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