Украина снова просит об ATACMS, США все еще против – The Washington Post

Американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США пишет, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена все еще "твердо" придерживается своей позиции по предоставлению Украине дальнобойных ракет ATACMS.

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Отмечается, что глава Офиса президента Андрей Ермак на форуме безопасности в Аспене заявил, что Украина ждет ATACMS от США, и это стоит "на первом месте нужд безопасности".

Журналисты пишут, что "Киев попросил сотни ракет".

В то же время американские чиновники и представители оборонного ведомства США, знакомые с этим вопросом, заявили, что в Белом доме не произошло никаких изменений и не было предметной дискуссии по поводу поставки Украине ATACMS в течение нескольких месяцев, несмотря на ожидания общества.

9 июня 2023 года в Конгресс США внесли резолюцию, призывающую к немедленной передаче дальнобойных ракет ATACMS Украине. Инициаторами выступили представители и Демократической, и Республиканской партии.

29 июня журналисты The Wall Street Journal писали о том, что в Белом доме близки к одобрению передачи ракет большой дальности ATACMS для Украины на фоне "мятежа" главаря террористов группы Вагнера Евгения Пригожина.

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