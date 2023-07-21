Президент Володимир Зеленський пообіцяв окупантам відповідь на сьогоднішні ракетні удари, які забрали життя цивільних українців, а також на чотириденний терор Одещини. Про це він сказав у відеозверненні 21 липня.

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Президент наголосив, що сьогодні Росія вбила ще двох дітей, завдавши удару з артилерії по селищу Дружба Донецької області.

"Загинули дівчинка 2007 року народження і хлопчик 2013 року. Чернігівська область, селище Гончарівське – влучання ракети. Дві жінки вбиті, триває розбір завалів. Пошкоджені Будинок культури, школа, житлові будинки. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", – сказав Зеленський.

Також російські ракети й дрони сьогодні знову били по Одесі, по південних районах України, зазначив Зеленський.

"Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Окрім цього, буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, ще більше енергії заради перемоги, ще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання – буде!" – запевнив президент.

Він також розповів про сьогоднішнє чергове засідання Ставки, на якому зокрема обговорювалось питання захисту міст і українських портів від російських ударів.

Впродовж чотирьох днів РФ щодня атакувала Одесу та область дронами та ракетами різних типів – за ці дні в області постраждала 21 людина.

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