Одеська область. РФ вдарила сімома ракетами по важливому об'єкту інфраструктури — голова ОВА
Російські окупанти завдали семи ракетних ударів по важливому об'єкту інфраструктури на Одещині. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, після нічної атаки ворог почав тероризувати регіон вдень.
На цей раз під удар потрапив важливий інфраструктурний об'єкт у Білгород-Дністровському районі. Є ушкодження.
В оперативному командуванні "Південь" заявили, що росіяни випустили сім ракет різного типу.
У мережі з'явилося відео запуску ракет "Онікс" із тимчасово окупованого Севастополя під час атаки на Одеську область:
Нещодавно спікер Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net повідомив, що для протидії російським ракетам типу "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові комплекси.
- Останні три дні російські окупанти масовано обстрілюють Одесу та інші українські міста. 18 липня ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136.
- 19 липня – 16 "Калібрів", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", одну Х-95 і 32 "шахеди".
- 20 липня росіяни атакували Україну сімома "Оніксами", чотирма Х-22, трьома "Калібрами", п'ятьма ракетами "Іскандер-К" та 19 іранськими дронами.
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