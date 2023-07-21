Одеська область. РФ вдарила сімома ракетами по важливому об'єкту інфраструктури — голова ОВА

Російські окупанти завдали семи ракетних ударів по важливому об'єкту інфраструктури на Одещині. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, після нічної атаки ворог почав тероризувати регіон вдень.

На цей раз під удар потрапив важливий інфраструктурний об'єкт у Білгород-Дністровському районі. Є ушкодження.

В оперативному командуванні "Південь" заявили, що росіяни випустили сім ракет різного типу.

У мережі з'явилося відео запуску ракет "Онікс" із тимчасово окупованого Севастополя під час атаки на Одеську область:

Нещодавно спікер Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net повідомив, що для протидії російським ракетам типу "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові комплекси.

ДОВІДКА. П-800 "Онікс" – радянська/російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії для ураження надводних військово-морських угруповань, поодиноких кораблів і наземної інфраструктури в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Двигун працює на авіагасі. Довжина ракети – від 6,1 до 8 м, діаметр – 67 см, маса на старті – 3 т. Дальність – 300-800 км. Максимальна швидкість – майже 900 м/с. Висота польоту на маршовій ділянці – до 14 км, на кінцевій – 10-15 м. Маса бойової частини – від 200 до 300 кг.

Останні три дні російські окупанти масовано обстрілюють Одесу та інші українські міста. 18 липня ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136.

19 липня – 16 "Калібрів", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", одну Х-95 і 32 "шахеди".

20 липня росіяни атакували Україну сімома "Оніксами", чотирма Х-22, трьома "Калібрами", п'ятьма ракетами "Іскандер-К" та 19 іранськими дронами.

Дивиться також: Під Одесою збитий російський "Калібр" впав у будинок і придавив господаря, людина вижила – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.