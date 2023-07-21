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Одесская область. РФ ударила семью ракетами по важному объекту инфраструктуры — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 13:02
Одесская область. РФ ударила семью ракетами по важному объекту инфраструктуры — глава ОВА - Фото
Запуск ракеты (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли семь ракетных ударов по важному объекту инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, после ночной атаки враг принялся терроризировать регион днем.

На этот раз под удар попал важный инфраструктурный объект в Белгород-Днестровском районе. Есть повреждения.

В оперативном командовании "Юг" заявили, что россияне выпустили семь ракет разного типа. 

В сети появилось видео запуска ракет "Оникс" из временно оккупированного Севастополя во время атаки на Одесскую область: 

Недавно спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net сообщил, что для противодействия российским ракетам типа "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые комплексы. 

СПРАВКА. П-800 "Оникс" – советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия для поражения надводных военно-морских группировок, одиночных кораблей и наземной инфраструктуры в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Двигатель работает на авиакеросине. Длина ракеты – от 6,1 до 8 м, диаметр – 67 см, масса на старте – 3 т. Дальность – 300-800 км. Максимальная скорость – почти 900 м/с. Высота полета на маршевом участке – до 14 км, на конечном – 10-15 м. Масса боевой части от 200 до 300 кг.
  • Последние три дня российские оккупанты массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. 18 июля враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136.
  • 19 июля – 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", одну Х-95 и 32 "шахеда".
  • 20 июля россияне атаковали Украину семью "Ониксами", четырьмя Х-22, тремя "Калибрами", пятью ракетами "Искандер-К" и 19 иранскими дронами.

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Дмитрий Гриниченко
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войнаракетный ударобстрелыбелгород-днестровскийодесская областьОлег Кипер
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