Одесская область. РФ ударила семью ракетами по важному объекту инфраструктуры — глава ОВА

Российские оккупанты нанесли семь ракетных ударов по важному объекту инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, после ночной атаки враг принялся терроризировать регион днем.

На этот раз под удар попал важный инфраструктурный объект в Белгород-Днестровском районе. Есть повреждения.

В оперативном командовании "Юг" заявили, что россияне выпустили семь ракет разного типа.

В сети появилось видео запуска ракет "Оникс" из временно оккупированного Севастополя во время атаки на Одесскую область:

Недавно спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net сообщил, что для противодействия российским ракетам типа "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые комплексы.

СПРАВКА. П-800 "Оникс" – советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия для поражения надводных военно-морских группировок, одиночных кораблей и наземной инфраструктуры в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Двигатель работает на авиакеросине. Длина ракеты – от 6,1 до 8 м, диаметр – 67 см, масса на старте – 3 т. Дальность – 300-800 км. Максимальная скорость – почти 900 м/с. Высота полета на маршевом участке – до 14 км, на конечном – 10-15 м. Масса боевой части от 200 до 300 кг.

Последние три дня российские оккупанты массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. 18 июля враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136.

19 июля – 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", одну Х-95 и 32 "шахеда".

20 июля россияне атаковали Украину семью "Ониксами", четырьмя Х-22, тремя "Калибрами", пятью ракетами "Искандер-К" и 19 иранскими дронами.

Смотрите также: Под Одессой сбитый российский "Калибр" упал в дом и придавил хозяина, человек выжил – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.