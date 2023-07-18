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ВСУ: РФ ночью атаковала Украину "Калибрами" и 36 дронами Shahed-136. Есть пять прилетов

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 09:29
ВСУ: РФ ночью атаковала Украину
Запуск ракет "Калибр" (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 18 июля. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136.

Крылатые ракеты запускались, вероятно, с фрегата "Адмирал Эссен", а "шахеды" — из района полигона Чауда во временно оккупированном Крыму.

Силы противовоздушной обороны сбили все ракеты и 31 БПЛА, а также один беспилотник-разведчик. 

Большинство дронов и "Калибры" были уничтожены в Одесской и Николаевской областях, остаток БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. 

  • Поздно вечером 15 июля в Запорожье прогремел мощный взрыв (до этого ВСУ предупредили о российских Ту-22М3, носителях ракет Х-22, взлетевших с аэродрома "Моздок" на Северном Кавказе).
  • Вечер 4 июля 2023 года в оккупированной Макеевке рядом с Донецком прошел с мощными взрывами – видео "гриба".
  • Почитайте историю "Донбасс скоро вернется": художник Сергей Захаров о плене и украинском Донецке.

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Дмитрий Гриниченко
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