ВСУ: РФ ночью атаковала Украину "Калибрами" и 36 дронами Shahed-136. Есть пять прилетов
18.07.2023, 09:29
Запуск ракет "Калибр" (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали Украину ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 18 июля. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136.
Крылатые ракеты запускались, вероятно, с фрегата "Адмирал Эссен", а "шахеды" — из района полигона Чауда во временно оккупированном Крыму.
Силы противовоздушной обороны сбили все ракеты и 31 БПЛА, а также один беспилотник-разведчик.
Большинство дронов и "Калибры" были уничтожены в Одесской и Николаевской областях, остаток БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
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