ЗСУ: РФ вночі атакувала Україну "Калібрами" та 36 дронами Shahed-136. Є п'ять прильотів
18.07.2023, 09:29
Запуск ракет "Калібр" (Фото: скріншот з відео)
Російські окупанти атакували Україну ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 18 липня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136.
Крилаті ракети запускалися, ймовірно, з фрегату "Адмірал Ессен", а "шахеди" — з району полігону Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Сили протиповітряної оборони збили всі ракети та 31 БПЛА, а також один безпілотник-розвідник.
Більшість дронів та "Калібри" були знищені в Одеській та Миколаївській областях, решту БПЛА вражено у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.
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