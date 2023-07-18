ЗСУ: РФ вночі атакувала Україну "Калібрами" та 36 дронами Shahed-136. Є п'ять прильотів

Російські окупанти атакували Україну ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 18 липня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136.

Крилаті ракети запускалися, ймовірно, з фрегату "Адмірал Ессен", а "шахеди" — з району полігону Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Сили протиповітряної оборони збили всі ракети та 31 БПЛА, а також один безпілотник-розвідник.

Більшість дронів та "Калібри" були знищені в Одеській та Миколаївській областях, решту БПЛА вражено у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Пізно ввечері 15 липня в Запоріжжі прогримів потужний вибух (до цього ЗСУ попередили про російські Ту-22М3, носії ракет Х-22, які злетіли з аеродрому "Моздок" на Північному Кавказі).

Вечір 4 липня 2023 року в окупованій Макіївці поруч із Донецьком пройшов із потужними вибухами – відео "гриба".

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