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Под Одессой сбитый российский Калибр упал в дом и придавил хозяина, человек выжил – видео видео

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18.07.2023, 13:57
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Во время ночной ракетной атаки России на Одессу и область один из сбитых "Калибров" упал в частный дом и придавил хозяина, но человек выжил. Соответствующее видео опубликовало Министерство внутренних дел.

На видео с бодикамер патрульных, которые первыми прибыли на место падения обломков после обстрела РФ Одесской области, зафиксировано, как человека живым достали из-под упавшей на него сбитой ракеты "Калибр".

"Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его забрали в больницу", – говорится в сообщении МВД.

Как отмечается, на месте происшествия патрульные увидели проем в крыше дома.

"Зайдя в помещение, инспекторы обнаружили гражданина, прижатого остатком ракеты, он не мог двигаться. Инспекторы вместе с соседями пострадавшего извлекли мужчину из-под обломков. Полицейские вызвали все экстренные службы и до приезда медиков контролировали состояние его здоровья", – рассказали правоохранители.

Читайте также: Ночной удар России по Одессе. ВСУ показали разрушения от атаки оккупантов — фото

Наталья Медведева
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войнаодесская областькалибрчудо
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