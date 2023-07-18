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Під Одесою збитий російський Калібр впав у будинок і придавив господаря, людина вижила – відео видео

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18.07.2023, 13:57
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Під час нічної ракетної атаки Росії на Одесу та область один зі збитих "Калібрів" впав у приватний будинок та придавив господаря, але людина вижила. Відповідне відео опублікувало Міністерство внутрішніх справ.

На відео з бодікамер патрульних, які першими прибули на місце падіння уламків після обстрілу РФ Одеської області, зафіксовано, як людину живою дістали з-під збитої ракети "Калібр", що впала на нього.

"Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, його забрали до лікарні", – йдеться в повідомленні МВС.

Як зазначається, на місці події патрульні побачили отвір у даху будинку.

"Зайшовши у приміщення, інспектори виявили громадянина, якого притиснуло залишком ракети й він не міг рухатись. Інспектори разом із сусідами потерпілого витягли чоловіка з-під уламків. Поліціянти викликали на місце всі екстрені служби та до приїзду медиків контролювали стан його здоров’я", – розповіли правоохоронці.

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Наталія Медведєва
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війнаодеська областькалібрчудо
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