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Росія накрила артилерією село під Торецьком: вбила двох дітей

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 16:37
Росія накрила артилерією село під Торецьком: вбила двох дітей - Фото
Фото - Павло Кириленко, Facebook

Росіяни вдарили артилерією по селу Дружба Торецької громади Донецької області, внаслідок чого загинули двоє дітей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.


За даними Кириленка, близько 15:00 росіяни обстріляли Дружбу з артилерії. Один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, в результаті чого отримали несумісні з життям пораненням брат і сестра – 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка.

Крім того, у тому самому селищі під час обстрілу була поранена літня жінка – вона доправлена до лікарні.

Кириленко вчергове закликав батьків вивозити своїх неповнолітніх дітей із небезпечної зони.

Росія накрила артилерією село під Торецьком: вбила двох дітей

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Оксана Житнюк
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