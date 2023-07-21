Росія накрила артилерією село під Торецьком: вбила двох дітей
21.07.2023, 16:37
Фото - Павло Кириленко, Facebook
Росіяни вдарили артилерією по селу Дружба Торецької громади Донецької області, внаслідок чого загинули двоє дітей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За даними Кириленка, близько 15:00 росіяни обстріляли Дружбу з артилерії. Один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, в результаті чого отримали несумісні з життям пораненням брат і сестра – 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка.
Крім того, у тому самому селищі під час обстрілу була поранена літня жінка – вона доправлена до лікарні.
Кириленко вчергове закликав батьків вивозити своїх неповнолітніх дітей із небезпечної зони.
- Сьогодні вдень російські окупанти також завдали сім ракетних ударів по важливому об'єкту інфраструктури на Одещині.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі