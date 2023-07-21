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Россия накрыла артиллерией село под Торецком: убила двух детей

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 16:37
Россия накрыла артиллерией село под Торецком: убила двух детей - Фото
Фото - Павел Кириленко, Facebook

Россияне ударили артиллерией по селу Дружба Торецкой общины Донецкой области, в результате чего погибли двое детей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По данным Кириленко, около 15:00 россияне обстреляли Дружбу из артиллерии. Один из снарядов попал во двор, где находились дети, в результате чего получили несовместимые с жизнью ранения брат и сестра – 10-летний мальчик и 16-летняя девочка.

Кроме того, в том же селе во время обстрела была ранена пожилая женщина – она доставлена в больницу.

Кириленко в очередной раз призвал родителей увозить своих несовершеннолетних детей из опасной зоны.

Россия накрыла артиллерией село под Торецком: убила двух детей

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Оксана Житнюк
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Донецкая областьТорецкобстрелвойнаДонбассдетиартиллериядружбаПавел Кириленко
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