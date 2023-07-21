Россия накрыла артиллерией село под Торецком: убила двух детей

Россияне ударили артиллерией по селу Дружба Торецкой общины Донецкой области, в результате чего погибли двое детей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

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По данным Кириленко, около 15:00 россияне обстреляли Дружбу из артиллерии. Один из снарядов попал во двор, где находились дети, в результате чего получили несовместимые с жизнью ранения брат и сестра – 10-летний мальчик и 16-летняя девочка.



Кроме того, в том же селе во время обстрела была ранена пожилая женщина – она доставлена в больницу.



Кириленко в очередной раз призвал родителей увозить своих несовершеннолетних детей из опасной зоны.

Сегодня днем российские оккупанты также нанесли семь ракетных ударов по важному объекту инфраструктуры в Одесской области.

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