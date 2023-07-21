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Росія чотири дні поспіль атакувала Одесу та область: постраждала 21 людина – ОВА

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21.07.2023, 18:00
Росія чотири дні поспіль атакувала Одесу та область: постраждала 21 людина – ОВА - Фото
Фото: ОК "Південь"

Впродовж чотирьох днів країна-терорист РФ щодня атакувала Одесу та область дронами та ракетами різних типів. За ці дні в області постраждала 21 людина, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

З постраждалих 14 осіб було госпіталізовано, серед них – двоє дітей.

На сьогодні в лікарнях перебуває четверо людей, вони в стані середньої важкості.

Двоє постраждалих після сьогоднішньої атаки перебувають на амбулаторному лікуванні в області.

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Артем Джеріпа
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