Росія чотири дні поспіль атакувала Одесу та область: постраждала 21 людина – ОВА

Впродовж чотирьох днів країна-терорист РФ щодня атакувала Одесу та область дронами та ракетами різних типів. За ці дні в області постраждала 21 людина, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

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З постраждалих 14 осіб було госпіталізовано, серед них – двоє дітей.

На сьогодні в лікарнях перебуває четверо людей, вони в стані середньої важкості.

Двоє постраждалих після сьогоднішньої атаки перебувають на амбулаторному лікуванні в області.

17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Впродовж наступних днів загарбники масовано обстрілювали Одесу та інші українські міста.

19 липня окупанти атакували Україну 16 "Калібрами", вісьмома ракетами Х-22, шістьома ракетами "Онікс", однією Х-95 і 32 "шахедами".

Унаслідок атаки росіян 20 липня в Одесі та Миколаєві були постраждалі та загиблі.

21 липня країна-терорист РФ вдарила сімома ракетами по важливому об'єкту інфраструктури в Одеській області.

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