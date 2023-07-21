Росія чотири дні поспіль атакувала Одесу та область: постраждала 21 людина – ОВА
21.07.2023, 18:00
Фото: ОК "Південь"
Впродовж чотирьох днів країна-терорист РФ щодня атакувала Одесу та область дронами та ракетами різних типів. За ці дні в області постраждала 21 людина, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.
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З постраждалих 14 осіб було госпіталізовано, серед них – двоє дітей.
На сьогодні в лікарнях перебуває четверо людей, вони в стані середньої важкості.
Двоє постраждалих після сьогоднішньої атаки перебувають на амбулаторному лікуванні в області.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Впродовж наступних днів загарбники масовано обстрілювали Одесу та інші українські міста.
- 19 липня окупанти атакували Україну 16 "Калібрами", вісьмома ракетами Х-22, шістьома ракетами "Онікс", однією Х-95 і 32 "шахедами".
- Унаслідок атаки росіян 20 липня в Одесі та Миколаєві були постраждалі та загиблі.
- 21 липня країна-терорист РФ вдарила сімома ракетами по важливому об'єкту інфраструктури в Одеській області.
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