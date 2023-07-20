У Миколаєві завершена рятувальна операція: Росія вбила двох містян, 18 постраждали
20.07.2023, 19:57
Фото: Міністерство внутрішніх справ
У Миколаєві завершено пошуково-рятувальну операцію. Вона почалась після російської атаки ракетами й дронами у ніч проти 20 липня. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
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Унаслідок російського обстрілу в Миколаєві загинуло дві людини, ще 18 містян постраждали.
Увечері рятувальники деблокували фрагменти тіла загиблої людини з-під завалів триповерхового будинку.
Наразі пошуково-рятувальні роботи завершено.
МВС публікує фотографії роботи спеціальних служб на місці трагедії.
- Уночі 20 липня РФ здійснила новий обстріл України різними типами ракет і дронами-камікадзе Shahed-136.
- Через російські удари по Миколаєву та Одесі загинули та зазнали поранень місцеві жителі. Глава Миколаївської ОВА повідомляв про 19 постраждалих.
- Унаслідок російської атаки в Одесі є постраждалі та загиблий.
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