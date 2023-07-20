У Миколаєві завершена рятувальна операція: Росія вбила двох містян, 18 постраждали

У Миколаєві завершено пошуково-рятувальну операцію. Вона почалась після російської атаки ракетами й дронами у ніч проти 20 липня. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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Унаслідок російського обстрілу в Миколаєві загинуло дві людини, ще 18 містян постраждали.

Увечері рятувальники деблокували фрагменти тіла загиблої людини з-під завалів триповерхового будинку.

Наразі пошуково-рятувальні роботи завершено.

МВС публікує фотографії роботи спеціальних служб на місці трагедії.

Уночі 20 липня РФ здійснила новий обстріл України різними типами ракет і дронами-камікадзе Shahed-136.

Через російські удари по Миколаєву та Одесі загинули та зазнали поранень місцеві жителі. Глава Миколаївської ОВА повідомляв про 19 постраждалих.

Унаслідок російської атаки в Одесі є постраждалі та загиблий.

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