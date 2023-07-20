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В Николаеве завершена спасательная операция: Россия убила двух горожан, 18 пострадали

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 19:57
В Николаеве завершена спасательная операция: Россия убила двух горожан, 18 пострадали - Фото
Фото: Министерство внутренних дел

В Николаеве завершена поисково-спасательная операция. Она началась после российской атаки ракетами и дронами в ночь на 20 июля. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

В результате российского обстрела в Николаеве погибли два человека, еще 18 горожан пострадали.

Вечером спасатели деблокировали фрагменты тела погибшего из-под завалов трехэтажного дома.

В настоящее время поисково-спасательные работы завершены.

МВД публикует фотографии работы специальных служб на месте трагедии.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД
  • Ночью 20 июля РФ совершила новый обстрел Украины разными типами ракет и дронами-камикадзе Shahed-136.
  • Из-за российских ударов по Николаеву и Одессе погибли и получили ранения местные жители. Глава Николаевской ОВА сообщал о 19 пострадавших.
  • В результате российской атаки в Одессе есть пострадавшие и погибший.

Читайте также: Одесса. Последствия атаки России — разрушение в портах и промышленности, много раненых

Артём Джерипа
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