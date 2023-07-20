В Николаеве завершена спасательная операция: Россия убила двух горожан, 18 пострадали
20.07.2023, 19:57
Фото: Министерство внутренних дел
В Николаеве завершена поисково-спасательная операция. Она началась после российской атаки ракетами и дронами в ночь на 20 июля. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
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В результате российского обстрела в Николаеве погибли два человека, еще 18 горожан пострадали.
Вечером спасатели деблокировали фрагменты тела погибшего из-под завалов трехэтажного дома.
В настоящее время поисково-спасательные работы завершены.
МВД публикует фотографии работы специальных служб на месте трагедии.
- Ночью 20 июля РФ совершила новый обстрел Украины разными типами ракет и дронами-камикадзе Shahed-136.
- Из-за российских ударов по Николаеву и Одессе погибли и получили ранения местные жители. Глава Николаевской ОВА сообщал о 19 пострадавших.
- В результате российской атаки в Одессе есть пострадавшие и погибший.
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