В Николаеве завершена спасательная операция: Россия убила двух горожан, 18 пострадали

В Николаеве завершена поисково-спасательная операция. Она началась после российской атаки ракетами и дронами в ночь на 20 июля. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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В результате российского обстрела в Николаеве погибли два человека, еще 18 горожан пострадали.

Вечером спасатели деблокировали фрагменты тела погибшего из-под завалов трехэтажного дома.

В настоящее время поисково-спасательные работы завершены.

МВД публикует фотографии работы специальных служб на месте трагедии.

Ночью 20 июля РФ совершила новый обстрел Украины разными типами ракет и дронами-камикадзе Shahed-136.

Из-за российских ударов по Николаеву и Одессе погибли и получили ранения местные жители. Глава Николаевской ОВА сообщал о 19 пострадавших.

В результате российской атаки в Одессе есть пострадавшие и погибший.

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