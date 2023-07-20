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Николаев. Последствия атаки России – погибли люди, есть пострадавшие, спасен котенок: фото

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 07:12
Николаев. Последствия атаки России – погибли люди, есть пострадавшие, спасен котенок: фото - Фото
Фото: Александр Сенкевич

В ночь на 20 июля Россия ударила ракетами по жилым многоэтажкам в Николаеве, в результате чего погибли люди, всего 18 человек пострадали. Об этом сообщили представители местных властей.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, повреждено по меньшей мере пять многоэтажек в одном районе города и около 15 гаражей с домами – в другом.

Фото: Александр Сенкевич

Ночью глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в результате террористической атаки оккупантов есть погибшие, однако их количество он не назвал.

Всего известно о 18 пострадавших, девять человек госпитализировали, среди них, по словам Кима, – пятеро детей.

Фото: Александр Сенкевич

Еще двоих, мужчину и женщину, спасли из-под завалов, добавляет Сенкевич.

В местных Telegram-каналах опубликовали фото котенка. Люди сообщили, что животное спасли из-под завалов. Его хозяин якобы тоже жив, сообщают жители Николаева.

Фото: соцсети
  • 19 июля 2023 года россияне атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136. Были зафиксированы 26 прилетов, уничтожены 37 воздушных целей. Вот последствия массированного удара по Одессе.

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Милана Головань
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