Миколаїв. Наслідки атаки Росії – загинули люди, є постраждалі, врятовано кошеня: фото

У ніч проти 20 липня Росія вдарила ракетами по житлових багатоповерхівках у Миколаєві, внаслідок чого загинули люди, загалом 18 осіб постраждали. Про це повідомили представники місцевої влади.

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За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, пошкоджено щонайменше п'ять багатоповерхівок в одному районі міста і близько 15 гаражів з будинками – в іншому.

Вночі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що внаслідок терористичної атаки окупантів є загиблі, проте їхню кількість він не назвав.

Загалом відомом про 18 постраждалих, дев'ятьох людей ушпиталили, серед них, за словами Кіма, – п'ятеро дітей.

Ще двох осіб, чоловіка і жінку, врятували з-під завалів, додає Сєнкевич.

У місцевих Telegram-каналах опублікували фото кошеня. Люди повідомили, що тварину врятували з-під завалів. Його хазяїн начебто також живий, повідомляють жителі Миколаєва.

19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136. Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей. Ось наслідки масованого удару по Одесі.

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