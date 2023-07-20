Страна-террорист РФ третью ночь подряд наносит удары по Одессе разными типами ракет и дронами-камикадзе типа Shahed-136. Министерство внутренних дел выложило видео с бодикамер патрульных полицейских, находившихся на месте российского теракта.

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На кадрах видно разрушенное здание и пожар.

Из дома были слышны крики о помощи.

Для эвакуации гражданских патрульных начали разбирать обломки здания.

Полицейским удалось вытащить из-под завалов нескольких людей и переместить их в безопасное место.

Потерпевшему, получившему многочисленные осколочные ранения, была оказана первая домедицинская помощь.

"Враг каждый раз пытается попасть в инфраструктурные объекты. Под ударом российских ракет — порты, причалы, жилые дома и торговые сети", – пишет МВД.

В результате российской атаки по Одессе есть пострадавшие и погибший.

Ночью 20 июля РФ совершила новый обстрел Украины разными типами ракет и дронами-камикадзе Shahed-136.

Из-за российских ударов по Николаеву и Одессе погибли и получили ранения местные жители. Глава Николаевской ОВА сообщал о 19 пострадавших.

В результате российской атаки было повреждено консульство Китая в Одессе.

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