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Ночной удар по Одессе. Появились кадры первых минут после российской атаки – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 16:14
Видео: Министерство внутренних дел
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Страна-террорист РФ третью ночь подряд наносит удары по Одессе разными типами ракет и дронами-камикадзе типа Shahed-136. Министерство внутренних дел выложило видео с бодикамер патрульных полицейских, находившихся на месте российского теракта.

На кадрах видно разрушенное здание и пожар.

Из дома были слышны крики о помощи.

Для эвакуации гражданских патрульных начали разбирать обломки здания.

Полицейским удалось вытащить из-под завалов нескольких людей и переместить их в безопасное место.

Потерпевшему, получившему многочисленные осколочные ранения, была оказана первая домедицинская помощь.

"Враг каждый раз пытается попасть в инфраструктурные объекты. Под ударом российских ракет — порты, причалы, жилые дома и торговые сети", – пишет МВД.

В результате российской атаки по Одессе есть пострадавшие и погибший.

Смотрите также: Ночная атака на Одессу. Появилось видео уничтожение "шахеда" бойцами-пограничниками

Артём Джерипа
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