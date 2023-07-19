Ночью страна-террорист РФ нанесла массированную атаку по Одессе и области ракетами и дронами иранского производства типа Shahed-136. В Государственной пограничной службе показали видео с убытком одного из российских "шахедов" в Одесской области.
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Ночью пограничники услышали в небе над Одесской областью "характерный звук".
После этого бойцы вычислили направление дрона-камикадзе и открыли огонь.
Благодаря меткой стрельбе "шахед" был уничтожен.
На кадрах виден свет от прожектора и выстрелы.
Днем пограничники показали, как выглядят остатки дрона-камикадзе.
- В Воздушных силах заявили, что россияне атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136. Было зафиксировано 26 прилетов.
- В Оперативном командовании "Юг" опубликовали последствия массированного удара российских захватчиков по Одессе.
- Спикер Воздушных сил сообщил, что для противодействия российским ракетам типа "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые комплексы, а ракеты Х-22 способны сбивать западные комплексы ПВО.
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