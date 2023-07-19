Ночью страна-террорист РФ нанесла массированную атаку по Одессе и области ракетами и дронами иранского производства типа Shahed-136. В Государственной пограничной службе показали видео с убытком одного из российских "шахедов" в Одесской области.

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Ночью пограничники услышали в небе над Одесской областью "характерный звук".

После этого бойцы вычислили направление дрона-камикадзе и открыли огонь.

Благодаря меткой стрельбе "шахед" был уничтожен.

На кадрах виден свет от прожектора и выстрелы.

Днем пограничники показали, как выглядят остатки дрона-камикадзе.

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