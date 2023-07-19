Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Уночі країна-терорист РФ завдала масованої атаки по Одесі та області ракетами та дронами іранського виробництва типу Shahed-136. У Державній прикордонній службі показали відео зі збиттям одного з російських "шахедів" на Одещині.
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Уночі прикордонники почули в небі над Одещиною "характерний звук".
Після цього бійці вирахували напрямок дрона-камікадзе та відкрили вогонь.
Завдяки влучній стрільбі "шахед" було знищено.
На кадрах видно світло від прожектора та постріли у небо.
Удень прикордонники показали, як виглядають залишки дрона-камікадзе.
- У Повітряних силах заявили, що росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136. Було зафіксовано 26 прильотів.
- В Оперативному командуванні "Південь" опублікували наслідки масованого удару російських загарбників по Одесі.
- Речник Повітряних сил повідомив, що для протидії російським ракетам типу "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові комплекси, а ракети Х-22 здатні збивати західні комплекси ППО.
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