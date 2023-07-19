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Нічна атака на Одесу. З'явилось відео знищення "шахеда" бійцями-прикордонниками видео

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19.07.2023, 18:56
Відео: Державна прикордонна служба України
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Уночі країна-терорист РФ завдала масованої атаки по Одесі та області ракетами та дронами іранського виробництва типу Shahed-136. У Державній прикордонній службі показали відео зі збиттям одного з російських "шахедів" на Одещині.

Уночі прикордонники почули в небі над Одещиною "характерний звук".

Після цього бійці вирахували напрямок дрона-камікадзе та відкрили вогонь.

Завдяки влучній стрільбі "шахед" було знищено.

На кадрах видно світло від прожектора та постріли у небо.

Удень прикордонники показали, як виглядають залишки дрона-камікадзе.

Читайте також: Як ліквідовували російського комбрига Ташкента – відео від ЗСУ

Артем Джеріпа
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