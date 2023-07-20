Одесса. В результате ракетного удара России "задело" здание консульства Китая — фото

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В результате ракетного удара российских оккупантов по Одессе в ночь на 20 июля немного пострадало здание генерального консульства Китая. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, здание консульства получило повреждения в результате ночной атаки врага.

На снимках, которые опубликовал глава ОВА, можно заметить, что в сооружении выбито окно.

"Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре — пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания", — заявил Кипер.

ОБНОВЛЕНО в 14:11. Спикер министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что МИД находится в контакте с посольством КНР для выяснения причиненного ущерба и оказания необходимой помощи.

Воздушные силы сообщили, что враг запустил по Одессе и Николаеву 38 ракет и дронов-камикадзе во время массированной атаки в ночь на 20 июля.

19 июля 2023 года россияне атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136.

Были зафиксированы 26 прилетов, уничтожены 37 воздушных целей.

Вот последствия массированного удара по Одессе.

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