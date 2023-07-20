Одеса. Внаслідок ракетного удару Росії "зачепило" будівлю консульства Китаю — фото
Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Одесі в ніч проти 20 липня трохи постраждала будівля генерального консульства Китаю. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, будівля консульства отримала пошкодження внаслідок нічної атаки ворога.
На знімках, які опублікував глава ОВА, можна побачити, що у споруді вибито вікно.
"Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі — постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги", — заявив Кіпер.
ОНОВЛЕНО о 14:11. Спікер міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що МЗС перебуває в контакті з посольством КНР для з'ясування завданих збитків та надання необхідної допомоги.
Повітряні сили повідомили, що ворог запустив по Одесі та Миколаєву 38 ракет та дронів-камікадзе під час масованої атаки у ніч проти 20 липня.
- 19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136.
- Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей.
- Ось наслідки масованого удару по Одесі.
Читайте також: Одеса. Наслідки атаки Росії — руйнування в портах та на промислових об'єктах, багато поранених
Коментарі