Одеса. Внаслідок ракетного удару Росії "зачепило" будівлю консульства Китаю — фото

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Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Одесі в ніч проти 20 липня трохи постраждала будівля генерального консульства Китаю. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, будівля консульства отримала пошкодження внаслідок нічної атаки ворога.

На знімках, які опублікував глава ОВА, можна побачити, що у споруді вибито вікно.

"Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі — постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги", — заявив Кіпер.

ОНОВЛЕНО о 14:11. Спікер міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що МЗС перебуває в контакті з посольством КНР для з'ясування завданих збитків та надання необхідної допомоги.

Повітряні сили повідомили, що ворог запустив по Одесі та Миколаєву 38 ракет та дронів-камікадзе під час масованої атаки у ніч проти 20 липня.

19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136.

Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей.

Ось наслідки масованого удару по Одесі.

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