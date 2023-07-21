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Россия четыре дня подряд атаковала Одессу и область: пострадал 21 человек – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 18:00
Россия четыре дня подряд атаковала Одессу и область: пострадал 21 человек – ОВА - Фото
Фото: ОК "Юг"

В течение четырех дней страна-террорист РФ ежедневно атаковала Одессу и область дронами и ракетами разных типов. За эти дни в области пострадал 21 человек, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Из пострадавших 14 человек были госпитализированы, среди них двое детей.

На сегодняшний день в больницах находятся четыре человека, они в состоянии средней тяжести.

Два пострадавших после сегодняшней атаки находятся на амбулаторном лечении в области.

Смотрите также: Ночной удар по Одессе. Появились кадры первых минут после российской атаки

Артём Джерипа
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