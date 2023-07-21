Россия четыре дня подряд атаковала Одессу и область: пострадал 21 человек – ОВА

В течение четырех дней страна-террорист РФ ежедневно атаковала Одессу и область дронами и ракетами разных типов. За эти дни в области пострадал 21 человек, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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Из пострадавших 14 человек были госпитализированы, среди них двое детей.

На сегодняшний день в больницах находятся четыре человека, они в состоянии средней тяжести.

Два пострадавших после сегодняшней атаки находятся на амбулаторном лечении в области.

17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативе. В течение следующих дней захватчики массово обстреливали Одессу и другие украинские города.

19 июля оккупанты атаковали Украину 16 "Калибрами", восемью ракетами Х-22, шестью ракетами "Оникс", одной Х-95 и 32 "шахедами".

В результате атаки россиян 20 июля в Одессе и Николаеве были пострадавшие и погибшие.

21 июля страна-террорист РФ ударила семью ракетами по важному объекту инфраструктуры в Одесской области.

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