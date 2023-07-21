Президент Владимир Зеленский пообещал оккупантам ответ на сегодняшние ракетные удары, унесшие жизни гражданских украинцев, а также на четырехдневный террор Одесской области. Об этом он сказал в видеообращении 21 июля.

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Президент подчеркнул, что сегодня Россия убила еще двоих детей, нанеся удар из артиллерии по селу Дружба Донецкой области.

"Погибли девочка 2007 года рождения и мальчик 2013 года. Черниговская область, поселок Гончаровское – попадание ракеты. Две женщины убиты, продолжается разбор завалов. Повреждены Дом культуры, школа, жилые дома. Мои соболезнования родным и близким погибших", – сказал Зеленский.

Также российские ракеты и дроны сегодня снова били по Одессе, по южным районам Украины, отметил Зеленский.

"Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ. Кроме того, будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще больше стремления к справедливости, справедливому наказанию России за все преступления этой войны. И такое наказание – будет!" – заверил президент.

Он также рассказал о сегодняшнем очередном заседании Ставки, на котором среди прочего обсуждался вопрос защиты городов и украинских портов от российских ударов.

В течение четырех дней РФ ежедневно атаковала Одессу и область дронами и ракетами разных типов – за эти дни в области пострадал 21 человек.

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