RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Чи почне діяти НАТО?" Топгенерал армії США у відставці про удари Росії по зерну

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 11:16
Баррі Маккаффрі (скриншот)

Американський чотиризірковий генерал Баррі Маккаффрі ставить питання: коли вже НАТО та ООН почнуть діяти, щоб припинити ракетні удари Росії по українській зерновій інфраструктурі, що загрожує голодом у різних країнах.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Одеса четвертий день перебуває під ударами РФ. Під ранок 21 липня противник атакував "Калібрами" область у дві хвилі, розбив черговий ангар із зерном.

Маккаффрі зазначив, що українська зерноперевалкова інфраструктура "зазнала жорстокого російського ракетного обстрілу".

Читайте також: Важливість захисту портів України зростає на тлі виходу Росії із зернової угоди – Білий дім

"ВМФ Росії оголошує війну експортним перевезенням. Голод наближається в Африці та на Близькому Сході. Чи діятимуть НАТО й ООН?" – запитав він.

НАТО як організація надає Україні політичну підтримку – не військову, побоюючись бути втягнутою у війну. Окремі країни-союзниці Альянсу разом із державами, які не входять до блоку, передають Силам оборони озброєння та боєприпаси. Замість допомоги НАТО Україна одержує допомогу антиросійської коаліції десятків країн у форматі "Рамштайн".

Генерал у відставці послідовно виступає за різку максимізацію військової допомоги Україні: ATACMS, Abrams, дрони, ППО/ПРО, винищувачі.

У січні 2023-го Маккаффрі говорив, що США потрібно закінчувати з політичними відмовками, чому вони нібито не можуть дати Україні танки Abrams, і терміново розпочати постачання, причому не лише бронетехніки.

  • Україна почала застосовувати американські касетні боєприпаси проти окупантів. У мережі 20-21 липня з'явилося кілька роликів, як загарбників та їхні позиції "засівають" такими боєприпасами.

Читайте також: Україна може отримати F-16 до кінця року – Білий дім

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаНАТОООНвоєнні злочинизерноракетний ударБаррі Маккаффрі
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 