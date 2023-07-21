"Чи почне діяти НАТО?" Топгенерал армії США у відставці про удари Росії по зерну
Американський чотиризірковий генерал Баррі Маккаффрі ставить питання: коли вже НАТО та ООН почнуть діяти, щоб припинити ракетні удари Росії по українській зерновій інфраструктурі, що загрожує голодом у різних країнах.
Одеса четвертий день перебуває під ударами РФ. Під ранок 21 липня противник атакував "Калібрами" область у дві хвилі, розбив черговий ангар із зерном.
Маккаффрі зазначив, що українська зерноперевалкова інфраструктура "зазнала жорстокого російського ракетного обстрілу".
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"ВМФ Росії оголошує війну експортним перевезенням. Голод наближається в Африці та на Близькому Сході. Чи діятимуть НАТО й ООН?" – запитав він.
Генерал у відставці послідовно виступає за різку максимізацію військової допомоги Україні: ATACMS, Abrams, дрони, ППО/ПРО, винищувачі.
У січні 2023-го Маккаффрі говорив, що США потрібно закінчувати з політичними відмовками, чому вони нібито не можуть дати Україні танки Abrams, і терміново розпочати постачання, причому не лише бронетехніки.
- Україна почала застосовувати американські касетні боєприпаси проти окупантів. У мережі 20-21 липня з'явилося кілька роликів, як загарбників та їхні позиції "засівають" такими боєприпасами.
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