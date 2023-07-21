"Чи почне діяти НАТО?" Топгенерал армії США у відставці про удари Росії по зерну

Американський чотиризірковий генерал Баррі Маккаффрі ставить питання: коли вже НАТО та ООН почнуть діяти, щоб припинити ракетні удари Росії по українській зерновій інфраструктурі, що загрожує голодом у різних країнах.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Одеса четвертий день перебуває під ударами РФ. Під ранок 21 липня противник атакував "Калібрами" область у дві хвилі, розбив черговий ангар із зерном.

Маккаффрі зазначив, що українська зерноперевалкова інфраструктура "зазнала жорстокого російського ракетного обстрілу".

Читайте також: Важливість захисту портів України зростає на тлі виходу Росії із зернової угоди – Білий дім

"ВМФ Росії оголошує війну експортним перевезенням. Голод наближається в Африці та на Близькому Сході. Чи діятимуть НАТО й ООН?" – запитав він.

НАТО як організація надає Україні політичну підтримку – не військову, побоюючись бути втягнутою у війну. Окремі країни-союзниці Альянсу разом із державами, які не входять до блоку, передають Силам оборони озброєння та боєприпаси. Замість допомоги НАТО Україна одержує допомогу антиросійської коаліції десятків країн у форматі "Рамштайн".

Генерал у відставці послідовно виступає за різку максимізацію військової допомоги Україні: ATACMS, Abrams, дрони, ППО/ПРО, винищувачі.

У січні 2023-го Маккаффрі говорив, що США потрібно закінчувати з політичними відмовками, чому вони нібито не можуть дати Україні танки Abrams, і терміново розпочати постачання, причому не лише бронетехніки.

Україна почала застосовувати американські касетні боєприпаси проти окупантів. У мережі 20-21 липня з'явилося кілька роликів, як загарбників та їхні позиції "засівають" такими боєприпасами.

Читайте також: Україна може отримати F-16 до кінця року – Білий дім

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.