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"Начнет ли действовать НАТО?" Топ-генерал армии США в отставке об ударах России по зерну

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 11:16
Барри Маккаффри (скриншот)

Американский четырехзвездочный генерал Барри Маккаффри задается вопросом: когда уже НАТО и ООН начнут действовать, чтобы пресечь ракетные удары России по украинской зерновой инфрастуктуре, что угрожает голодом в различных странах.

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Одесса четвертый день находится под ударами РФ. Под утро 21 июля противник атаковал "Калибрами" область в две волны, разворотил очередной ангар с зерном.

Маккаффри отметил, что украинская зерноперевалочная инфраструктура "подверглась жестокому российскому ракетному обстрелу".

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"ВМФ России объявляет войну экспортным перевозкам. Голод грядет в Африке и на Ближнем Востоке. Будут ли действовать НАТО и ООН?" – задал он вопрос.

НАТО как организация оказывает Украине политическую поддержку – не военную, опасаясь быть втянутой в войну. Отдельные страны-союзницы Альянса вместе с государствами, не входящими в блок, передают Силам обороны вооружение и боеприпасы. Вместо помощи НАТО Украина получает помощь антироссийской коалиции десятков стран в формате "Рамштайн".

Генерал в отставке последовательно выступает за резкую максимизацию военной помощи Украине: ATACMS, Abrams, дроны, ПВО/ПРО, истребители.

В январе 2023-го Маккаффри говорил, что США нужно заканчивать с политическими отговорками, почему они якобы не могут дать Украине танки Abrams, и срочно начать поставки, причем не только бронетехники.

  • Украина начала применять американские кассетные боеприпасы против оккупантов. В сети 20-21 июля появилось несколько роликов, как захватчиков и их позиции "засевают" такими боеприпасами.

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Євген Пилипенко
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