Украина может получить F-16 до конца года – Белый дом
21.07.2023, 06:13
Джон Кирби (Фото: EPA)
Украина может получить истребители F-16 до конца года. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью Fox News.
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"Скорее всего, F-16 прибудут в Украину до конца года. Однако мы не думаем, что F-16 сами по себе могут изменить ситуацию на поле боя", — сказал Кирби.
Он добавил, что Украина остро нуждается в большем количестве артиллерийских боеприпасов.
- 15 июля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что десятки летчиков уже готовы отправиться в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, Великобританию и другие страны на обучение пилотированию F-16.
- 16 июля в Белом доме подтвердили, что США дали согласие на обучение украинских летчиков на F-16.
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