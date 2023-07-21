Украина может получить F-16 до конца года – Белый дом

Украина может получить истребители F-16 до конца года. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью Fox News.

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"Скорее всего, F-16 прибудут в Украину до конца года. Однако мы не думаем, что F-16 сами по себе могут изменить ситуацию на поле боя", — сказал Кирби.

Он добавил, что Украина остро нуждается в большем количестве артиллерийских боеприпасов.

15 июля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что десятки летчиков уже готовы отправиться в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, Великобританию и другие страны на обучение пилотированию F-16.

16 июля в Белом доме подтвердили, что США дали согласие на обучение украинских летчиков на F-16.

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