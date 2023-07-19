Резников о F-16 для Украины: Оптимистично думаю, что это следующий год
Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина получит истребители F-16 в следующем году. Об этом министр сообщил на пресс-конференции, посвященной антикоррупционной политике в секторе обороны во время войны.
Резников подчеркнул, что Украина получит самолеты F-16.
"Исходя из готовности инфраструктуры, пилотов и инженеров, партнеры будут принимать решения об их передаче", – сказал глава Минобороны.
Он напомнил, что недавно Украина и 11 стран-партнеров подписали меморандум об обучении украинских летчиков на американских истребителях, а это значит, что пилоты и инженеры-техники будут учиться в нескольких странах параллельно.
"Мы же здесь, в Украине, будем делать свое "домашнее задание": оценим возможности наших аэродромов, где будут использоваться самолеты, и сделаем инфраструктуру для них (укрытия, снабжение, заправочные станции и т.п.). Как только будут готовы инфраструктура и пилоты, способные выполнять боевые задания, а инженеры будут готовы обслуживать эту технику, в этот момент партнеры будут принимать решение: "Ok, теперь самолеты!" Поэтому это немного займет времени. Оптимистично думаю, что это следующий год", – заявил Резников.
- 15 июля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что десятки летчиков уже готовы отправиться в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, Великобританию и другие страны на обучение пилотированию F-16.
- 16 июля в Белом доме подтвердили, что США дали согласие на обучение украинских летчиков на F-16.
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